У Samsung розповіли про причини займання смартфонів Galaxy Note 7

Південнокорейська компанія Samsung оприлюднила у понеділок, 23 січня, результати розслідування випадків займання смартфонів Galaxy Note 7. Фахівці виявили дві причини перегріву акумуляторів.

Розслідуванням встановлено, що батареї, виготовлені дочірньою компанією виробника електроніки Samsung SDI, були невдало спроектовані. У місці заокругленого кута акумулятора стикалися електроди, які спричиняли замикання, передає DW.

Ще одна партія Galaxy Note 7 була оснащена акумуляторами гонконгської фірми Amperex Technology. У них, як встановили експерти, мала місце неналежна ізоляційна прокладка, що також спричиняло стикання електродів.

Для запобігання подібним інцидентам компанія Samsung запровадила восьмирівневу перевірку безпеки пристроїв та сформувала групу незалежних спостерігачів за якістю акумуляторних батарей, повідомляється на сайті компанії.

Продаж Samsung Galaxy Note 7 почався у серпні 2016 року. Однак уже 2 вересня концерн був вимушений відкликати 2,5 мільйона проданих смартфонів через численні повідомлення про їх перегрівання. У жовтні минулого року ухвалено рішення припинити виробництво цієї моделі.