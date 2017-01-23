Україна звільнила майже 3100 полонених чи зниклих безвісти осіб на Донбасі, - Тандіт

На сьогодні Україна знайшла і звільнила майже 3100 осіб, які потрапили в полон бойовиків чи зникли на Донбасі.

Про це заявив радник голови СБУ Юрій Тандіт, повідомляє Еспресо.TV.

"У 2015 році був створений міжвідомчий центр, який займається звільненням заручників і пошуком безвісти зниклих. Уже тривалий час цей підрозділ співпрацює з МВС, Міноборони, волонтерами, народними депутатами. Звільнено чи знайдено вже майже 3100 осіб. Залишилося 110 заручників і 490 безвісти зниклих", - каже Тандіт.

Тандіт пообіцяв, що СБУ шукатиме полонених чи зниклих, доки не знайде останнього з них. За його словами, оприлюднення списків не прискорює звільнення чи пошуку безвісти зниклих.