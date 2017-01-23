Українці розробили сайт для британського медичного стартапу

Українська компанія Qoderoom зробила для британського стартапу Doctaly унікальний майданчик для приватного медичного обслуговування.

Про це повідомляє НВ.

Представники Qoderoom за 8 місяців створили сайт, який допоможе британцям вибрати фахівця для моментального запису на прийом.

Сервіс дозволяє вибрати будь-якого із запропонованих фахівців, попередньо ознайомившись з його профайлом. Оплата медичних послуг відбувається також через додаток. Медична консультація доступна сім днів на тиждень.

"Крім красивої картинки, при розробці цього сервісу ми повинні були на досить стислому бюджеті побудувати функціональний бек-енд, що відображає необхідні в медичній галузі процеси. В результаті ми отримали в якійсь мірі унікальний майданчик, який здатний вирішити ключову проблему британської медицини – дефіциту доступності лікарів", - каже співзасновник Qoderoom Юрій Костів.

Як розповіла менеджер компанії Анастасія Максимчук, на даний момент британський стартап не планує вихід в Україну.

"Проблема української медицини дещо інша - лікарів ніби багато, але важко отримати дійсно якісне обслуговування. Зрозуміло, що є ринки розміром більше нашого, але сподіваємося, що аналогічний майданчик запрацює колись і в Україні - думаю, Doctaly в дещо видозміненій моделі, міг би бути успішним і в Україні", - зазначив Максим Орловський, PhD медицини і співзасновник Qoderoom.