В бельгійському Антверпені українці плавці здобули 9 нагород

В бельгійському Антверпені завершилися змагання Flanders Speedo Cup 2017, де Україну представляли Михайло Романчук, Дарина Зевіна, Сергій Фролов, Андрій Хлопцов, Сергій Шевцов та Дмитро Прожога.

Там українські спортсмени здобули 9 нагород, передає прес-центр Федерації плавання України.

Романчук приніс нашій збірній дві "золоті" медалі на дистанціях 400 метрів вільним стилем (3:48.00) та 1500 метрів вільним стилем (15:05.57), "срібло" на дистанції 400 метрів комплексним плаванням (4:20.02) та "бронзу" на дистанції 200 метрів вільним стилем (1:49.98).

У свою чергу, Хлопцов фінішував першим на дистанції 50 метрів батерфляєм з результатом 23:90. "Бронзу" на цій дистанції здобув Прожога з результатом 24:22.

На дистанції 100 метрів вільним стилем Шевцов фінішував другим з результатом 49:93.

Третє місце на дистанції 100 метрів на спині посіла Зевіна (1:02.49). Фролов здобув "срібну" нагороду на дистанції 400 метрів вільним стилем з результатом 3:53.93.

Нагадаємо, жіноча збірна України посіла четверте місце в естафеті на шостому етапі Кубка світу з біатлону, який 22 cічня завершився в італійському Антхольці-Антерсельві.