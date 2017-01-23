В Україні обліковано майже 1,649 млн переселенців з Донбасу і Криму, - Мінсоцполітики

На сьогодні в Україні обліковано майже 1,649 млн переселенців з Донбасу і Криму.

Про це повідомили у прес-службі Мінсоцполітики.

"Станом на 23 січня 2017 року, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, взято на облік 1 млн 648 тис. 852 переселенці або 1 млн 327тис. 687 сімей з Донбасу і Криму", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 1 млн 130 тис. 594 сім’ї звернулись за призначенням грошової допомоги, 1 млн 43 тис. 430 з них таку допомогу призначено.