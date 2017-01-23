Віце-президентом ПАРЄ обрано українського нардепа

Народний депутат України з Народного фронту Георгій Логвинський одноголосно обраний віце-президентом Парламентської асамблеї Ради Європи.

"Посада віце-президента і члена Бюро ПАРЄ - найвища посада на міжнародній парламентській арені за всю історію України", - зазначив Логвинський у своєму Facebook.

У своїй публікації депутат також зазначив делегата від України Володимира Ар'єва, "з яким тепер в Бюро ми зможемо подвоїти перемоги України".

Нагадаємо, раніше президентом ПАРЄ був переобраний іспанець Педро Аграмунт, відомий своїми проросійськими поглядами. Зокрема, він виступав за повернення російської делегації до складу Асамблеї.