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Віце-президентом ПАРЄ обрано українського нардепа

23 січня, 2017 - 16:01
Фото facebook.com/GeorgiyLogvinskiy.ua

Народний депутат України з Народного фронту Георгій Логвинський одноголосно обраний віце-президентом Парламентської асамблеї Ради Європи.

"Посада віце-президента і члена Бюро ПАРЄ - найвища посада на міжнародній парламентській арені за всю історію України", - зазначив Логвинський у своєму Facebook.

У своїй публікації депутат також зазначив делегата від України Володимира Ар'єва, "з яким тепер в Бюро ми зможемо подвоїти перемоги України".

Нагадаємо, раніше президентом ПАРЄ був переобраний іспанець Педро Аграмунт, відомий своїми проросійськими поглядами. Зокрема, він виступав за повернення російської делегації до складу Асамблеї.

 
              
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