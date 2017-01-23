ЄС відкинув можливість перегляду Угоди про асоціацію з Молдовою за участі РФ

Європейський Союз відкинув можливість перегляду у тристоронньому форматі за участі Росії Угоди про асоціацію з Молдовою.

Про це повідомляє Euractiv.

Новий президент Республіки Молдова Ігор Додон зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним 17 січня та заявив про сумніви щодо переваг Угоди про асоціацію з ЄС, заявивши, що Молдова нічого не отримала.

Після цього Путін припустив, що Москва може зіграти свою роль у цих відносинах, та запропонував проведення обговорення цього питання у тристоронньому форматі.

Делегація ЄС в Молдові заявила, що "реалізація Угоди про асоціацію та поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі - це питання Європейського Союзу, держав-членів та Республіки Молдова".

Нагадаємо, що проросійський президент Молдови Ігор Додон сподівається, що Угода про асоціацію Молдова-ЄС буде анульована Кишиневом після наступних парламентських виборів.