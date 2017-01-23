ЄС виділив Сербії €20 млн для подолання наслідків мігрантської кризи

Європейський Союз виділив додаткову допомогу Сербії для подолання наслідків мігрантської кризи, яка, таким чином, сягнула загалом 20 млн євро.

Про це заявив єврокомісар з питань гуманітарної допомоги та Кризового управління Христос Стіліанідес, йдеться у повідомленні Єврокомісії, передає ЄП.

Перебувачюи з візитом до Белграду після розмови з керівництвом країни, Стіліанідес вкотре підкреслив, Європейський Союз готовий допомогти Сербії "конкретним фінансування та підтримкою".

"Ми нарощуємо нашу гуманітарну допомогу Сербії, довівши її загалом до 20 млн євро", – відзначив єврокомісар.

За його словами, ця екстрена допомога допоможе забезпечити їжу, воду, засоби гігієни та інші необхідні предмети, а також охорону здоров'я.

"Ми продовжимо працювати в тісній співпраці з сербською владою, установами ООН та іншими гуманітарними організаціями для задоволення найбільш нагальних потреб (мігрантів – ред.), зокрема, щоб переконатися, що центри є адекватними для зими", – додав Стіліанідес.

У період з липня до кінця вересня сербські прикордонники зупинили понад 10 000 мігрантів, що прибули через територію Болгарії та Македонії.