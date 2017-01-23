За останній рік у Китаї істотно збільшились показники народжуваності

Скасування "політики однієї дитини" призвело до помітного зростання кількості новонароджених в Китаї. Протягом 2016 року в КНР народилося загалом 17,86 мільйона малюків, що на 7,9 відсотка більше порівняно з показниками 2015 року.

Про це повідомили в Комісії з питань здоров'я нації та планування сім'ї КНР, передає інформагенція AFP.

Зазначається, що близько половини малюків народилися в родинах, які вже мали одну дитину. За даними державного китайського видання China Daily, порівняно з 2015 роком збільшення кількості новонароджених становило 1,31 мільйона.

Співвідношення числа новонароджених до тих батьків, які вже мали дитину, зросло з 30 відсотків у 2013 до 45 відсотків у 2016. Повідомляється також, що переважна більшість зареєстрованих новонароджених припадала на першу половину 2016 року.

"Політику двох дітей" у КНР запровадили на початку 2016 року. Під час перехідної фази - з 2014 до 2016-го - мати двох дітей дозволялося, якщо обоє батьків були єдиними дітьми у своїх родинах. Згідно з офіційною статистикою, у 2015 році народилось на 320 тисяч малюків менше, ніж у попередньому. Запроваджена в ХХ столітті "політика однієї дитини" призвела до того, що нині КНР зіштовхнувся з проблемою гендерного дисбалансу та старіння населення.

Нагадаємо, зростання економіки Китаю у 2016 року стало рекордно низьким за останні 26 років, склавши у підсумку 6,7 відсотка.