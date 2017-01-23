За рік в Україні скоротилася кількість населення на 170 тисяч, - Держстат

Населення України без урахування Криму станом на 1 грудня 2016 року становило 42 млн 603 тис. 854 осіб, що на 170 тис. 751 особу менше, ніж станом на 1 грудня 2015 року. Такі дані наводить Держстатистики.

Повідомляється, що дані вказані без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.

За цими даними відомства, станом на 1 грудня минулого року в Україні нараховувалося 42 млн 603 тис. 854 наявного населення. При цьому рік тому, станом 1 грудня 2015 року, воно становило 42 млн 774 тис. 605 осіб.

При цьому, у порівнянні з даними на 1 листопада 2016 року, кількість наявного населення на 1 грудня зменшилася на 16 тис. 153 особи з 42 млн 620 тис. 7 осіб.

Вказано, що середня чисельність наявного населення у січні-листопаді 2016 року становила 42 млн 682 тис. 185 осіб.

Як зазначається, міграційний приріст населення у січні–листопаді 2016 року становив 7 тис. 618 осіб при тому, що кількість прибулих до країни за цей період сягнула 198 тис. 27 осіб, вибулих з країни - 190 тис. 409 осіб. Вказано, що дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення АТО.

За даними Держстатистики, у січні–листопаді 2016 року народилося 365 тис. 486 осіб, померло - 529 тис. 766 осіб. Так, скорочення становило 164 тис. 280 осіб. Дані вказані без урахування тимчасово окупованого Криму і частини зони АТО.

Нагадаємо, на сьогодні в Україні обліковано майже 1,649 млн переселенців з Донбасу і Криму.