Здавати пробне ЗНО записались 28 тисяч абітурієнтів, - УЦОЯО

Минула половина часу, відведеного для реєстрації осіб, які виявили бажання брати участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні, а вже зареєструвалися 27 864 осіб, або близько 14% випускників шкіл поточного року.

Про це повідомляє прес-служба УЦОЯО.

«За даними регіональних центрів оцінювання якості освіти, станом на 20 січня 2017 року загальна кількість зареєстрованих осіб - 27 864, що становить близько 14% випускників загальноосвітніх навчальних закладів поточного року», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, найбільші показники зафіксовано у Харківській - 27,75% (3 467 учасників), Сумській - 23,4% (1 205), Полтавській -21,9% (1 572), Дніпропетровській - 20,8% (3 274) областях.

Скласти пробний тест з української мови і літератури виявили бажання 24 860 осіб, математики - 7 151, історії України - 5 216, англійської мови - 4 665, біології - 1 890, хімії - 1 280, фізики - 849, географії - 463.

Як повідомлялося, реєстрація осіб для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні триватиме до 31 січня 2017 року.