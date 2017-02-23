Білоруська АЕС є геополітичним проектом РФ проти Литви, - Грибаускайте

Білоруська АЕС (БАЕС), що будується біля кордону з Литвою, є геополітичним проектом Росії, спрямованим проти Литви.

Про це заявила президент Литви Даля Грибаускайте, повідомляє портал Delfi.

"Цей проект, БАЕС, я вважаю російським геополітичним проектом, недоброзичливо спрямованим проти Литви. Це можливість шантажувати і чинити тиск на Литву, перешкоджати її синхронізації з Заходом", - заявила Грибаускайте.

За її словами, Литва повинна всіма можливими засобами зупинити проект БАЕС і вимагати безпеки та прозорості.

Білоруська атомна електростанція - проект з будівництва АЕС у 18 км від міста Островець (Гродненська область), Білорусь. Згідно з планами, перший блок АЕС має бути введений в експлуатацію у 2018 році, другий - у 2020 році.

Основний партнер Білорусі в проекті з будівництва АЕС - російська компанія "Атомстройекспорт".