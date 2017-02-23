Британський музикант Боуї посмертно отримав дві премії Brit Awards

Британський музикант Девід Боуї, який помер в січні 2016 року, отримав дві премії Brit Awards на церемонії в Лондоні.

Боуї визнали найкращим виконавцем, а його останній альбом Blackstar оголосили найкращим альбомом року.

Замість Боуї премію за альбом отримав його син, режисер Данкан Джонс, а нагороду за найкращого виконавця - актор Майкл Голл.

Найкращою британською групою визнали The 1975, яка виконує пісні в стилі інді-рок, а найкращою британською співачкою була оголошена Емелі Санде.

Американська співачка Бейонсе і канадський репер Дрейк отримали премію Brit Awards як найкращі міжнародні виконавці.

Найкращою міжнародною групою стала американська A Tribe Called Quest.

Бейонсе у номінації обійшла свою сестру Соланж Ноулс, а також Ріанну. Дрейк змагався зокрема з Бруно Марсом і покійним Леонардом Коеном.

Ніхто з трьох переможців у міжнародних номінаціях не приїхав на церемонію, щоб отримати нагороду особисто. Дрейк записав відео, в якому подякував своїм фанатам.

Учасники церемонії вшанували співака Джорджа Майкла, який помер наприкінці грудня минулого року. Вокаліст Coldplay Кріс Мартін виконав його пісню A Different Corner. У цей час транслювалося відео з кадрами самого співака та інших виконавців, які померли минулого року, включаючи Прінса й Леонарда Коена.

Як відомо, Brit Awards - це британський аналог премії "Греммі". Нагороду вручають у Лондоні щорічно.

Нагадаємо, книга «Дня» «Сестра моя, Софія...» увійшла в ТОП найкращих книг 2016 року у Всеукраїнському рейтингу «Книжка року ’2016».