Будапешт відмовився від заявки на проведення Олімпійських ігор 2024 року

Столиця Угорщини, Будапешт, відмовилася від своєї заявки на проведення Олімпійських ігор 2024 року. Це підтвердив у середу, 22 лютого, мер міста Іштван Тарлош.

Претендентами на літню Олімпіаду, яка відбудеться через 7 років, залишилися Лос-Анджелес та Париж. Раніше від змагання відмовилися Бостон, Гамбург та Рим.

Рішення ухвалили на зустрічі Тарлоша, голови уряду Угорщини Віктора Орбана та керівника Олімпійського комітету країни Жолта Боркаі.

"Будапешт звернеться до міської ради щодо відкликання угорської кандидатури за згодою з урядом", - зазначив мер, передає інформагенція SID з посиланням на місцеві ЗМІ.

Остаточне рішення щодо міста-господаря Олімпіади-2024 ухвалять на сесії Міжнародного олімпійського комітету 13 вересня у перуанській Лімі.

Нагадаємо, Туреччина має намір позмагатися з Німеччиною за право проведення Чемпіонату Європи з футболу 2024 року.