Через Brexit з Британії виїхали 12 тисяч мігрантів зі Східної Європи

Міграційний приріст до Великої Британії впав на 49 тисяч осіб одразу після голосування на референдумі щодо Brexit, що частково пов'язано з тим, що понад 12 тисяч поляків та інших жителів Східної Європи повертаються додому.

Про це йдеться в офіційних даних британського Офісу національної статистики, передає Європейська правда з посиланням на The Guardian.

Останні квартальні показники щодо міграції Офісу національної статистики показали, що імміграція у Британію впала на 23 тисячі з 596 тисяч за 12 місяців у вересні минулого року, в той час як еміграція з країни зросла на 26 тисяч з 323 тисяч осіб.

Падіння річного міграційного приросту у Британії нижче 300 тисяч - це перше істотне падіння протягом понад чотирьох років.

"Таке падіння буде полегшенням для Терези Мей, яка нещодавно заявила про свою мету, щоб отримати його нижче 100 тисяч", - зазначає видання.

Повідомляється про зростання мігрантів з Румунії та Болгарії, але це було частково компенсовано тим, що 12 тисяч поляків і інших жителів Східної Європи виїхали з країни протягом трьох місяців після голосування про вихід Британії з ЄС.

Кількість людей зі Східної Європи, які залишили Британію зросла майже на третину з 39 тисяч осіб.

Крім того, цифри МВС Британії показують, що кількість громадян ЄС у Британії, які подали заявки на продовження проживання у країні для забезпечення окремого статусу після Brexit подвоїлася з 92 289 осіб у 2015 році до 201 287 осіб у 2016 році.

Заявки понад 140 тисяч осіб були успішно схвалені, а понад 40 тисячам осіб було відмовлено у схваленні документів щодо проживання у Британії.

Нагадаємо, президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що Великій Британії виставлять "величезний рахунок" за вихід з Європейського союзу.