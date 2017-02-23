До Львова привезли мистецтво австралійських аборигенів

У львівській галереї "Дзиґа" відкрилася виставка "Старі майстри - видатні австралійські художники, що малювали на корі". На експозиції представлено близько десяти робіт аборигенів. Усі роботи створені за 1963-1984 роки і виконані митцями, які народилися до вторгнення колонізаторів на їхні землі. Малювання на корі є однією з видатних традицій світового мистецтва, яке практикували аборигенні художники Арнемленда (північна територія Австралії) упродовж тисячоліть.

"Оригінальна виставка малюнків на корі відкрилася в Канберрі кілька років тому. Оскільки не всі можуть приїхати до далекої Австралії, Міністерство закордонних справ і торгівлі Австралії та Національний музей Австралії розробили пересувну виставку репродукцій, які подорожують по всьому світу, щоб показати це чудове мистецтво для широкої аудиторії. Ми дуже раді представити українцям колекцію дивовижних, приголомшливих зображень – прикладів традиційного виду мистецтва, створеного однією з найстаріших культур у світі", - розповів тимчасовий повірений у справах Посольства Австралії Брюс Едвардс.

Споглядаючи на репродукції, відвідувачі зможуть побачити світ вірувань австралійських аборигенів, їх поклоніння природі. Також на малюнках відображено їхні життєві ситуації, зокрема полювання.

Дана виставка є частиною програми 2017 року на честь 25-річчя встановлення дипломатичних відносин між Австралією і Україною, а також відзначення 70 років українського поселення в Австралії. Після Львова пересувна виставка помандрує до Харкова.

Павло ПАЛАМАРЧУК, Львів, фото автора