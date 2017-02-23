До Таллінна прибув ракетний крейсер США

До столиці Естонії Таллінна 22 лютого прибув ракетний крейсер ВМФ США Hue City, який є частиною авіаносної групи George H.W. Bush.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на Navaltoday.

Моряки крейсера мають планують відвідати місцеві школи в рамках програми зв'язків з громадами (COMREL), також під час перебування крейсера у місті, на його борту будуть організовані екскурсії для і місцевих школярів та студентів.

Після відвідини порту Таллінна Hue City продовжить патрулювання в зоні дій 5-го та і 6-го флотів США та в зоні відповідальності авіаносної ударної групи George H.W. Bush.