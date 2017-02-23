До Вінниці після трирічної перерви повернувся міжнародний турнір зі спортивної акробатики

Міжнародний турнір «Зірки над Бугом» по праву вважається візитівкою спортивної Вінниці. Його започаткували ще у 1990 році. Завдяки популярності турнір було внесено до календаря спортивних заходів Міжнародної федерації гімнастики. Та упродовж останніх трьох років через складну суспільно-політичну ситуацію в Україні міжнародні змагання не проводили. Цього року турнір повернувся. І сьогодні відбулося його урочисте відкриття.

У змаганнях беруть участь кращі акробати з України, Молдови, Білорусі, Азербайджану та Португалії. Заступник з навчально-тренувальної роботи Вінницької обласної дитячо-юнацької спортивної школи із складно-координаційних видів спорту Євгенія Лебедєва каже, що поляки не змогли приїхати через економічні питання, а росіяни – взагалі не відреагували на запрошення.

«Запрошували ми багато збірних з різних країн світу. Але відгукнулися і приїхали гімнасти з Азербайджану, Молдови, Білорусі та Португалії. Потужним складом представлена українська збірна. Поляки відмовилися, бо не змогли знайти спонсора для організації подорожі. А росіяни хоч і отримали запрошення, але відповідь не дали, – коментує Євгенія Лебедєва. – Загалом у турнірі візьмуть участь 104 учасника. Після перерви ми не зібрали повноцінний форум. У 2013 році, коли ми востаннє проводили змагання, за першість змагалися понад 600 учасників з 12 країн світу. Цього року ми намагаємося відновити славу нашого міжнародного турніру. Хочемо, щоб спортсмени, які приїхали до Вінниці з інших країн, пересвідчилися, що в Україні безпечно, спорт розвивається, а наші спортсмени гідні конкуренти».

Змагання відбуватимуться з п’яти видів спортивної гімнастики. За першість змагатимуть жіночі, чоловічі, змішані пари, а також жіночі та чоловічі групи. Триватиме турнір у Вінниці з 23 по 25 лютого.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора