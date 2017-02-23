Доля 11 заарештованих в окупованому Криму татар залишається невідомою, - адвокат

Доля 11 заарештованих в окупованому Сімферополі кримських татар залишається невідомою.

Про це повідомив адвокат Еміль Курбедінов на своїй сторінці у Facebook.

"Мені починають дзвонити стурбовані родичі і друзі 11-ти заарештованих. На сьогодні немає ясності щодо долі 11 заарештованих кримських татар. Вони не виходять на зв’язок, свого місця розташування не повідомили після прибуття на місце відбування арешту", – йдеться у повідомленні.

Також Курбедінов додав, що заборона на телефонний дзвінок і відмова від побачення з рідними є порушенням прав людини.

Нагадаємо, 21 лютого в окупованому Криму затримали близько 20 громадських активістів.

У свою чергу, Кубердінов вчора повідомив, що всі заарештовані кримські татари заявили, що їм не навмисно не давали їсти і пити цілий день, тримали в транспортному засобі, що не опалювався, а декого побили.