Фірташа знову затримали у Відні у справі про екстрадицію в США

Дмитро Фірташ знову затриманий у Відні у справі про екстрадицію в США, передає "Інтерфакс-Україна".

Український бізнесмен Дмитро Фірташ, звільнений у четвер судом під колишню заставу в 125 млн євро і зобов'язання залишатися в Австрії у справі про екстрадицію в Іспанію, тут же був затриманий у справі про екстрадицію в США, таку інформацію повідомляють австрійські ЗМІ та підтверджують адвокати бізнесмена.

Суд повинен визначитися про запобіжний захід щодо Дмитра Фірташа по "американському" справі вдень у п'ятницю, 24 лютого.