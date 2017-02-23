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Карл Ясперс, німецький філософ, психолог

Фірташа знову затримали у Відні у справі про екстрадицію в США

23 лютого, 2017 - 19:36
Фото Reuters

Дмитро Фірташ знову затриманий у Відні у справі про екстрадицію в США, передає "Інтерфакс-Україна".

Український бізнесмен Дмитро Фірташ, звільнений у четвер судом під колишню заставу в 125 млн євро і зобов'язання залишатися в Австрії у справі про екстрадицію в Іспанію, тут же був затриманий у справі про екстрадицію в США, таку інформацію повідомляють австрійські ЗМІ та підтверджують адвокати бізнесмена.

Суд повинен визначитися про запобіжний захід щодо Дмитра Фірташа по "американському" справі вдень у п'ятницю, 24 лютого.

Джерело: Інтерфакс-Україна
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