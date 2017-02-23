Гончаренко перебуває у "безпечному місці" і надає покази як потерпілий , - прокуратура

Депутат Верховної Ради з фракції "Блок Петра Порошенка" Олексій Гончаренко перебуває у "безпечному місці" і даватиме свідчення стосовно осіб, які планували його скалічити, повідомила прокуратура Одеської області.

Як повідомили в прокуратурі, правоохоронці затримали трьох осіб із групи зловмисників, які нібито планували вчинити напад на Гончаренка.

У прокуратурі зазначили, що мотивом цього нападу була помста, і за ним стояв батько одного із загиблих під час подій 2 травня 2014 року в Одесі.

Він "не просто замовник викрадення, а фактично з двома своїми спільниками виїхав на місце і мав завдати йому (Гончаренку) тілесні ушкодження", - повідомив прокурор Одеської області Олег Жученко.

Депутата хотіли скалічити, а саме: "застосувавши кислоту, спотворити обличчя, позбавити зору та переламати колінні чашечки", додав прокурор. За його словами, правоохоронці не довели до здійснення злочину.

Зараз пан Гончаренко перебуває "у безпечному місці і надає покази як потерпілий", додав він.

Нагадаємо, сьогодні у фракції БПП повідомили про зникнення депутата Олексія Гончаренка.