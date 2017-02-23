Греція надасть притулок понад 10 тисячам біженців

Щонайменше 10 тисяч біженців, у тому числі близько 2 тисяч неповнолітніх, залишаться в Греції на наступні три роки, оскільки їхні клопотання про надання притулку були схвалені.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на Ekathimerini.

Затверджені заяви про надання притулку нараховують лише шосту частину з більш ніж 60 тисяч мігрантів, які в даний час застрягли в Греції після того, як минулого року низка балканських держав ухвалили рішення щодо закриття своїх кордонів на тлі масового припливу біженців з Сирії та інших держав, що постраждали від війни.

За даними грецької Служби про надання притулку, загалом вже 1912 мігрантів подали заявки про надання притулку в січні цього року.

Повідомляється, що минулого року понад 51 тисяча осіб звернулися з клопотанням про надання притулку в Греції, порівняно з 13 195 особами у 2015 році (9432 у 2014 році та 4814 у 2013 році).

Зазначається, що прибуття мігрантів в Грецію істотно сповільнилося після укладення угоди щодо мігрантів між Євросоюзом і Туреччиною у березні минулого року.

Нагадаємо, що потік біженців до ЄС у січні суттєво скоротився.