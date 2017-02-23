Іракські війська розпочали штурм аеропорту в Мосулі

Іракські війська розпочали штурм підконтрольних терористам "Ісламської держави" територій аеропорту та військового табору Ель-Газлані у Мосулі.

Ці об'єкти знаходяться на півдні від міста, повідомляє Еspreso.tv з посиланням на видання Sky News Arabia.

Наразі відвойовування цих териоторій здійснюють поліцейські Іраку та сили швидкого реагування за підтримки іракської та міжнародної авіації.

Території, на яких ведуться бої, є першою лінією оборони угрупування терористів "Ісламська держава". Після того, як військам вдасться визволити їх від бойовиків, почнеться зачищення кварталів Мосула.

Нагадаємо, що армія Іраку звільнила 90% східного Мосула.