Іракські війська захопили у "ІД" аеропорт Мосула

Армія Іраку відбила аеропорт в терористів "Ісламської держави" на півдні міста Мосул.

Про це повідомляє ВВС.

Операція тривала 4 години та проводилася в рамках наступу урядових військових, які намагаються вибити бойовиків "ІД" із західної частини міста.

Терористи, відступили, але продовжують обстрілювати аеропорт із мінометів. Крім того, ісламісти зруйнували злітно-посадкову смугу аеропорту, проте об'єкт залишається важливим, оскільки з нього буде зручніше перекрити шляхи, що ведуть у західні райони Мосула.

Нагадаємо, що іракські війська сьогодні розпочали штурм цього аеропорту.