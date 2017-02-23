Італія виділила 1 млн євро для постраждалих від конфлікту на сході України

Уряд Італії виділив 1 млн євро для підтримки постраждалих від конфлікту на Донбасі українців.

Про це на прес-конференції повідомив посол Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа.

"Ми слідкуємо за подіями, які відбуваються на сході, ми знаємо, наскільки там тяжко людям і як вони страждають. Також ми знаємо про те, що відбувається зараз в Авдіївці", - сказав посол.

700 тис. євро з цих коштів передадуть Всесвітній продовольчій програмі ООН (ВПП), а 300 тис. євро виділять Дитячому фонду ООН (ЮНІСЕФ).

Гроші підуть на проект розмінування і навчальні програми для дітей шкільного та дошкільного віку.

Посол додав, що Італія завжди намагається підтримувати Україну, особливо в ці тяжкі часи.

"І, звичайно, всі сподіваються, що конфлікт буде врегульовано якнайшвидше, але першим кроком має бути припинення вогню", - додав Давіде Ла Чечіліа.

Нагадаємо, посол Італії в Україні Давиде Ла Чечиліа не бачить можливості повернення Росії до "Великої вісімки" до мирного врегулювання конфлікту на Донбасі зі збереженням територіальної цілісності і суверенітету України.