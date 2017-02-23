КМУ планує затвердити програму розвитку української авіагалузі-2020 у березні, - Гройсман

Кабінет міністрів України має намір у березні затвердити програму розвитку української авіагалузі на період до 2020 року. Про це під час брифінгу заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає "112 Україна".

"Вже створена програма розвитку авіагалузі до 2020 року. Програма створена не тільки чиновниками, а головне – реальними виробниками, інститутами, і ми в березні місяці приймемо цю програму", - зазначив він.

Гройсман підкреслив, що в цій сфері важливі інвестиції в сучасні технології.

"Ми будемо інвестувати в науку і наш інститут. Ми будемо інвестувати в модернізацію виробничого процесу і устаткування. Ми будемо виходити на міжнародні ринки. В тому числі, ми думаємо над тим, як створити внутрішній ринок. Програма буде затверджена, і ми рухаємося далі для кооперації", - додав він.

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