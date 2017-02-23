КСУ сьогодні продовжить розгляд справи закону Ківалова-Колісніченка

Конституційний суд України у вівторок продовжить розгляд справи щодо конституційності закону "Про засади державної мовної політики" на закритій частині пленарного засідання.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби суду.

"Продовження розгляду справи за конституційним поданням 57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про засади державної мовної політики" (закрита частина пленарного засідання)", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, початок засідання заплановано о 10:00.

У грудні Конституційний суд України повідомив, що перейшов до закритої частини пленарного засідання для подальшого обговорення й ухвалення рішення у цій справі.

Перед цим на відкритому засіданні суд завершив дослідження матеріалів справи у формі усного слухання щодо конституційності закону.

Верховна Рада України проголосувала за скасування мовного закону ще 23 лютого 2014 року, однак Президент досі не підписав і не ветував законопроект про це, відтак закон далі чинний.