Луганська ОТРК почне мовлення на непідконтрольну територію у другому кварталі 2017 року

Обласне радіо «Пульс», що працює в FM-діапазоні, розширює своє мовлення на Луганщині. Сьогодні його можуть почути жителі північних регіонів області, які більше 25 років не мали доступу до якісного української мовлення.

Андрій Шаповалов - генеральний директор телеканалу «ЛОТ» і радіо «Пульс» розповів «Дню», що це підсумок планової роботи, яка велася протягом останніх двох років: «Оформлено документи на шість додаткових передавачів у містах: Білолуцьк, Марківка, Мілове, Заріновка , Троїцьке. Чотири передавача вже встановлено, два - в роботі. Зараз ми моніторимо - де залишаються «білі плями» на карті покриття області, і в залежності від отриманого аналізу будемо робити подальші кроки ».

У найближчій перспективі розвитку Луганської обласної ТРК - вихід на супутникове мовлення та трансляцію програм на непідконтрольну територію України, - сказав Андрій Шаповалов. «У другому кварталі 2017 року це трапиться, і ми будемо представлені в пакеті Суспільного телебачення на супутнику. А до кінця другого кварталу буде побудована вежа, яка дозволить вести мовлення в ефірному просторі на прикордонній та окупованій території. Це Луганськ, Стаханов, Алчевськ, Красний Луч, Антрацит », - уточнив він.

Наталія Біленька