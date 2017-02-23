Львівську оперу очолив Василь Вовкун

Таке рішення прийняла за підсумками другого туру конкурсна комісія Міністерства культури, про що повідомлено на офіційному сайті відомства. «Визнати Вовкуна Василя Володимировича переможцем конкурсного добору на посаду генерального директора – художнього керівника Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької», – йдеться у повідомленні.

Загалом на місце очільника мистецької установи кандидували 7 осіб: Роман Ковальчук (соліст опери Львівського театру опери і балету), Олег Петрик (соліст балету Львівського театру опери і балету), Орест Щудло (член правління ПАТ «Іскра»), Євген Лавренчук (постановник і продюсер), Олег Федик (артист оркестру Львівського театру опери і балету), Василь Вовкун (художній керівник Львівського театру опери і балету) та Олександр Драган (генеральний директор Хмельницької філармонії).

За підсумками першого туру комісія прийняла рішення допустити до другого Василя Вовкуна та Олександра Драгана, які представили програми розвитку Львівського театру на один і п’ять років. Переміг Василь Вовкун, за якого проголосували шестеро (з дев’яти) членів конкурсної комісії.

Василеві Вовкуну – 60 років. Уродженець Львівщини (с. Мацошин, що у Жовківському районі). Фах актора здобув у студії при Львівському театрі ім. М. Заньковецької, згодом – у Київському інституті театрального мистецтва ім. І.Карпенка-Карого. Працював у Вінницькому музично-драматичному театрі ім. М.Садовського, Чернівецькому – ім. О.Кобилянської, у Київському – «Будьмо!». З 1994-го – головний режисер-постановник Українського державного центру культурних ініціатив Міністерства культури України, засновник та художній керівник режисерської майстерні «Мистецьке агентство «Арт Велес». У 2006–2007 рр. – заступник голови Нацради з питань культури й духовності при президентові України. У 2007–2010 рр. – міністр культури України.

Від червня 2014 року – художній керівник Львівської національної опери.

Від 22 лютого 2017-го – гендиректор цієї мистецької установи.

Нагадаємо, що від 1998 р. посаду гендиректора театру обіймав Тадей Едер. Документів на конкурс Тадей Євстахович не подавав, позаяк по закінченні контракту з 11 березня офіційно припиняє трудову діяльність – він виходить на пенсію.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів