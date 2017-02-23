Маккейн таємно відвідав Сирію, - ЗМІ

Сенатор США Джон Маккейн таємно зустрівся з американськими військовими і курдами в Сирії.

Під час зустрічі обговорювалися питання боротьби з "Ісламською державою", зокрема звільнення від радикальних ісламістів Ракки, передає УНН з посиланням на The Wall Street Journal.

За інформацією виданння, сенатор Маккейн відвідав сирійське місто Кобани.

Видання зазначає, що ­­­­Маккейн став першим представником американської влади, який поїхав на контрольовану курдами територію.

Перед цією зустріччю сенатор відвідав Саудівську Аравію.