Маккейн таємно відвідав Сирію, - ЗМІ

Сенатор США Джон Маккейн таємно зустрівся з американськими військовими і курдами в Сирії.
Під час зустрічі обговорювалися питання боротьби з "Ісламською державою", зокрема звільнення від радикальних ісламістів Ракки, передає УНН з посиланням на The Wall Street Journal.
За інформацією виданння, сенатор Маккейн відвідав сирійське місто Кобани.
Видання зазначає, що Маккейн став першим представником американської влади, який поїхав на контрольовану курдами територію.
Перед цією зустріччю сенатор відвідав Саудівську Аравію.
Джерело: УНН