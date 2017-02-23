Мін'юст запустив "Онлайн-будинок юстиції" для спрощення видачі документів

Мін'юст запустив інтернет-майданчик "Онлайн-будинок юстиції", яка повинна спростити жителям України видачу документів.

Це єдиний сервіс з надання послуг населенню по реєстрації, доступу до реєстрів та інших послуг Міністерства юстиції, передає "Інтерфакс-Україна".

Раніше більше 1 млн українців скористалися онлайн-послугами Мін'юсту, після роботи в тестовому режимі "Онлайн-будинок юстиції" приймає загальноукраїнський масштаб, - заявив міністр юстиції Павло Петренко в ході презентації проекту.

"Ми прийняли рішення створити зручну платформу для сервісів, де можна знайти інструкцію по роботі з сервісом, можна залишити свій фідбек і відгуки за той чи інший сервіс. Які сервіси доступні в онлайн-будинку юстиції? Це отримання інформації з усіх реєстрів Міністерства юстиції, реєстрація юридичних осіб. Повторна видача документів, що підтверджують акти цивільного стану: свідоцтва про народження, шлюб, зміну прізвища, це реєстрація громадських організацій та ЗМІ, це отримання інформації про електронний цифровий підпис", - заявив міністр.

Також буде працювати окремий проект "Соціальний ліфт", де кожен юрист-випускник вузу може залишити свою анкету і отримувати пропозиції по вакансіях.

У тестовому режимі Мін'юст надасть можливість реєстрації та ліквідації ФОП (фізичної особи - підприємця) за допомогою онлайн-сервісу.