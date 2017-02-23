Музичук перемогла росіянку в першій партії півфіналу ЧС-2017 з шахів

Боротьбу за світову корону Анна Музичук продовжила перемогою над росіянкою Олександрою Костенюк у першій партії 1/2 фіналу світової першості в Тегерані (Іран).

Українка грала чорними фігурами і змусила у четвер капітулювати суперницю після 64-го ходу, повівши в рахунку - 1:0, повідомляє Укрінформ.

В іншому півфіналі ЧС-2007 китаянка Тань Чжун І білими фігурами взяла гору над Харікою Дронавалі з Індії.

Другі партії 1/2 фіналу пройдуть 24 лютого. Музичук і Дронавалі гратимуть білими фігурами.

Чемпіонат світу проходить за нокаут-системою. У всіх раундах, крім шостого, фінального, суперниці грають дві класичні партії. У разі рівного рахунку проводяться партії тай-брейку. У фінальному матчі будуть зіграні чотири класичні партії.

Нагадаємо, що Музичук вийшла в півфінал чемпіонату світу з шахів, який проходить у Тегерані.