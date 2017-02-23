МВФ не вважає необхідним списувати Греції борги

Міжнародний валютний фонд не вважає реструктуризацію боргів Греції обов'язковою процедурою.

У списанні частини боргу Афін наразі немає необхідності, заявила директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард після закінчення зустрічі з канцлером ФРН Ангелою Меркель (Angela Merkel) в Берліні 22 лютого, пише DW.

Тим не менш, за словами Лагард, поточний борг буде перебудований - наприклад, шляхом зниження процентних ставок або зміною строків погашення кредитів.

Глава МВФ в цілому позитивно оцінює діяльність грецького уряду, який намагається виконати вимоги міжнародних кредиторів. "Ми зараз налаштовані набагато оптимістичніше", - заявила Крістін Лагард.

У той же час вона закликала Афіни до подальших реформ податкової та пенсійної системи.

Зараз МВФ не бере участь у програмі фінансової допомоги Греції. Уряд Німеччини зацікавлене в тому, щоб залучити Міжнародний валютний фонд до реалізації нової програми кредитування Афін. Проте в цьому питанні існують серйозні розбіжності між МВФ та європейськими донорами. Фонд виступає за полегшення затверджених в ЄС бюджетних показників для Греції, а також за списання частини боргів. Німеччина виступає проти такого підходу.