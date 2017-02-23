МЗС узгоджує дату візиту Порошенка до США

Українське зовнішньополітичне відомство погоджує дату офіційного візиту президента Петра Порошенка до США.

Про це повідомив директор політичного департаменту МЗС України Олексій Макеєв, передає УНІАН.

"Ми працюємо з американською стороною, щоб визначити дату цього візиту", - сказав чиновник.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляв, що візит президента України Порошенка до США має відбутися найближчим тижнями. За словами Клімкіна, під час переговорів у США з представниками нової адміністрації США українська сторона зокрема порушить питання гарантій виконання Мінських домовленостей.

Нагадаємо, що Порошенко обговорив з Тіллерсоном санкції проти РФ.