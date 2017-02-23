Набула чинності угода СОТ про спрощення процедур міжнародної торгівлі

Перша багатостороння угода в рамках Світової організації торгівлі (СОТ), спрямована на лібералізацію глобальної торгівлі, набрала чинності.

Як повідомили у штаб-квартирі СОТ у Женеві у середу, 22 лютого, Угода про спрощення процедур міжнародної торгівлі (TFA - Trade Facilitation Agreement) ратифікована більш ніж двома третинами зі 164 членів організації, що було необхідно для набрання нею чинності, передає DW.

Очільник СОТ Роберту Азеведу розраховує, що TFA додасть до темпів зростання глобальної економіки до половини відсоткового пункта на рік і скоротить витрати світової торгівлі щонайменше на 14 відсотків. TFA - "найбільша реформа глобальної торгівлі цього століття", - наводить його слова агенція AFP.

Очікується також, що угода, котра була ухвалена під час конференції на Балі 2013 року, дасть більше переваг біднішим країнам, оскільки її положення спрощують доступ для їхніх продуктів на багатші ринки.

Голова Міжнародної торгової палати Суніл Міттал назвав ратифікацію TFA "переломним моментом для світової торгівлі". Член правління Федерального об'єднання німецької промисловості (BDI) Штефан Маір (Stefan Mair) назвав пакт "правильною відповіддю на проголошений президентом США Дональдом Трампом курс на ізоляцію".

Нагадаємо, Україна просить в СОТ захисту від агресії Росії.