Німеччина збільшує оборонний бюджет відповідно до вимог НАТО

Уряд Німеччини планує збільшувати витрати на оборону, як того вимагають союзницькі зобов'язання щодо НАТО.

Про це заявив глава німецького МЗС Зігмар Габріель, повідомляє Європейська правда з посиланням на Reuters.

Проте Німеччина, за словами Габріеля, має зважати на історію та побоювання своїх європейських сусідів з цього приводу.

"Потрібно запитати, чи справді сусіди Німеччини будуть спокійними, якщо ми станемо великою військовою потугою в Європі і ... будемо витрачати понад 60 мільярдів євро на рік на озброєння. Я маю сумніви", – сказав Габріель в бесіді з журналістами.

Таким чином, як відзначає агенція, Габріель підкреслив свою стурбованість з приводу стрімкого зростання витрат на оборону, яке в НАТО визначено однією з головних найближчих стратегічних цілей.

Габріель стверджує, що необхідно застосовувати ширший підхід до побудови оборони в Європі.

Як відомо, про наміри Німеччини збільшити свої витрати на оборону заявила канцлер Ангела Меркель.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп закликає країни-члени НАТО підвищити військові бюджети до 2% ВВП до кінця 2017 року.