Німеччина збільшить чисельність збройних сил

У відповідь на зростання завдань і викликів німецькі збройні сили поповняться у найближчі роки десятками тисяч нових солдатів і цивільних співробітників.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Die Welt.

«До 2024 року чисельність німецьких військ зросте до 198 тис. солдат. Кількість цивільних службовців планується збільшити приблизно до 61,4 тыс.», - інформує ЗМІ з посиланням на заяву керівництва Міноборони ФРН.

Як наголошується, це більше, ніж передбачалося раніше.

«Вимоги, які стоять перед бундесвером, високі як ніколи», - заявила його голова Урсула фон дер Ляйєн.

Вона назвала серед них боротьбу з ІДІЛ, операції в Малі та Афганістані, а також участь німецьких військових в місії НАТО в країнах Балтії.

Завдання Міноборони розширяться і поширяться на кіберпростір. Для цього бундесвер шукатиме кваліфікованих програмістів.

Крім того, німецькій армії доведеться істотно збільшити і фінансування відповідно до планів НАТО утримувати витрати країн-членів на рівні 2% ВВП. Про це у вихідні в Мюнхені нагадав союзникам новий очільник Пентагону Джеймс Меттіс. Бюджетом Німеччини 2017 року на потреби армії передбачено 34,9 млрд євро проти 34,4 млрд попереднього року (це 1,17% ВВП), на 2018 рік планується бюджет на рівні 35 млрд євро і на 2019 рік - 35,2 млрд євро.