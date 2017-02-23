Новий посол України в Грузії розпочав роботу

Посол України в Грузії Ігор Долгов вручив вірчі грамоти президенту Грузії Георгію Маргвелашвілі.
Про це повідомило українське посольство у Twitter.
Долгов був призначений послом у Грузії 3 лютого.
Зазначимо, що з 2014 року Україна не мала посла у цій країні.
До цього призначення Долгов обіймав посаду заступника міністра оборони з питань європейської інтеграції.
До роботи в Міноборони України дипломат працював керівником Служби зовнішньої політики секретаріату президента України, послом з особливих доручень МЗС, був послом України при НАТО.
Розпочалася перша прес-конференція Посла України в Грузї І.Долгова pic.twitter.com/xKvIXoDMPS
— UKR Embassy in GEO (@UKRinGEO) February 23, 2017
Джерело: День