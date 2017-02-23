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Карл Ясперс, німецький філософ, психолог

Новий посол України в Грузії розпочав роботу

23 лютого, 2017 - 17:20

Посол України в Грузії Ігор Долгов вручив вірчі грамоти президенту Грузії Георгію Маргвелашвілі.

Про це повідомило українське посольство у Twitter.

Долгов був призначений послом у Грузії 3 лютого.

Зазначимо, що з 2014 року Україна не мала посла у цій країні.

До цього призначення Долгов обіймав посаду заступника міністра оборони з питань європейської інтеграції.

До роботи в Міноборони України дипломат працював керівником Служби зовнішньої політики секретаріату президента України, послом з особливих доручень МЗС, був послом України при НАТО.

Джерело: День
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