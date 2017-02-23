Нижня палата парламенту Нідерландів підтримала асоціацію з Україною

Нижня палата парламенту Нідерландів (Палата представників) офіційно підтвердила ратифікацію Угоди про асоціацію з Україною.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За ратифікацію Угоди проголосувало 89 зі 150 депутатів палати. 55 висловилися проти. На відміну від інших питань порядку денного, голосування з українського питання відбувалося за особливою процедурою - кожен з депутатів мав відповісти, чи підтримує він ратифікацію, після чого відбувся підрахунок голосів.

Голосування відбулося в останній можливий день – з п’ятниці Палата представників припиняє роботу на період до завершення виборів і відновить засідання вже в новому складі.

Це голосування не є кінцевим кроком ратифікації. Для завершення процедури має проголосувати верхня палата (Сенат), після чого ратифікаційні грамоти передаються на підпис королю і надсилаються в Брюссель. Наразі в Сенаті є більшість голосів за Угоду з Україною, на весняних виборах його склад не буде змінюватися.

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