ОБСЄ має намір збільшити кількість спостерігачів в складі місії в Україні, - Курц

ОБСЄ має намір збільшити кількість спостерігачів у складі своєї Спеціальної моніторингової місії в Україні та зміцнити її технічний потенціал, також додати години патрулювання вздовж лінії зіткнення.

Про це заявив на засіданні Ради Безпеки ООН міністр закордонних справ Австрії голова ОБСЄ Себастьян Курц, передає центр новин ООН.

"Одне з центральних питань, з якими доводиться мати справу ОБСЄ, - криза в Україні і навколо України. Ця криза має ряд аспектів: це анексія Криму, постачання зброї на Донбас, роль Російської Федерації, здійснення Мінських угод і численні акти насильства. Всі ці питання регулярно обговорюються в ОБСЄ...", - наголосив Курц.

Міністр додав, що рівень насильства, який спостерігається на сході України в останні кілька днів, абсолютно неприйнятний. Міністр закликав всі сторони виконувати Мінські угоди і повною мірою дотримуватися режиму припинення вогню.

Нагадаємо, генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Заньєр заявив, що наразі на сході України досі продовжується використання важкого озброєння, що може призвести до загострення конфлікту в зоні АТО.