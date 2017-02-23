ООН продовжила санкції проти Ємену на рік

Рада Безпеки ООН продовжила на рік - до кінця лютого 2018 року - режим санкцій щодо Ємену, а також підтвердила введене щодо заколотників збройне ембарго, що діє безстроково. Відповідна резолюція була прийнята в четвер одноголосно, передає УНН.

Зазначається, що члени Радбезу ухвалили "продовжити до 28 лютого 2018 року дію заходів", введених резолюцією 2140, яка була ухвалена в лютому 2014 року і встановила режим санкцій, що включає заморожування активів і заборону на виїзд з країни осіб, що дестабілізують ситуацію.

Згодом в чорний список були внесені імена колишнього президента Ємену Алі Абдалли Салеха і двох ватажків заколотників - Абделя Малека аль-Хуси і Абдалли Яхья аль-Хакіма. Крім того, в прийнятому документі РБ ООН підтвердив "положення пунктів 14-17 резолюції 2216" від 14 квітня 2015 року, яка ввела заборону на поставки зброї повстанцям і дозволила державам конфіскувати вилучені озброєння.

Члени Радбезу попередили, що мають намір "постійно тримати положення в Ємені в полі зору" і готові переглянути санкційні заходи, "в тому числі на предмет їх посилення, коригування, припинення або скасування", в залежності від розвитку подій в країні.