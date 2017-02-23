У середу, 22 лютого, в Росії раптово помер актор Олексій Петренко. Про це на своєму сайті повідомляє Союз кінематографістів Росії.

"Колеги Олексія Васильовича приносять щирі співчуття його родичам", - йдеться в повідомленні.

Наразі, про причини смерті актора не повідомляється.

Як відомо, Петренко народився 26 березня 1938 року в с. Чемер Чернігівської області.

У 1961 році він закінчив курс народного артиста СРСР Івана Мар'яненка в Харківському театральному інституті.

У свою чергу, Петренко почав акторську кар'єру в 1961 році у Запорізькому музично-драматичному театрі імені Щорса, де працював до 1963 року. Потім він рік працював у Донецькому обласному драматичному театрі у Маріуполі. У 1964 році Ігор Володимирович запросив Олексія Петренко в Ленінградський театр ім. Ленінради.

Петренко знявся майже в 80 художніх фільмах, серед яких "Жорстокий романс", "ТАСС уповноважений заявити", "В'язень замку Іф", "Мушкетери двадцять років потому", "Сибірський цирульник", "Доктор Живаго", "Поховайте мене за плінтусом" та інші.

26 березня Петренко мало виповнитися 79 років.