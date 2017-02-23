РФ не заморожуватиме конфлікт на Донбасі, - Марчук

Росія не планує стабілізовувати збройний конфлікт на Донбасі.

Про це заявив представник України в робочій групі з безпеки Мінської переговорної групи Євген Марчук, передає Еспресо.TV.

"Видно по всьому, особливо після Мюнхенської конференції, що Росія не проявлятиме зацікавленості в завершенні чи нормалізації ситуації на Донбасі. Кажуть, що може бути заморожений конфлікт. Це погано, але це своєрідна стабілізація. Але видно, що Росія не робитиме замороженого конфлікту на Донбасі, тим більше, підтягуючи крупні військові структури дуже близько до кордону", - сказав Марчук.

Представник України в контактній групі нагадав, що російська Рада Федерації дала президенту Володимиру Путіну дозвіл на застосування військ в Україні, та зауважив, що поблизу кордону з Україною триває накопичення військової сили.

"Вторгнення, як не здавалося б неймовірним, завжди може бути. Рада Федерації дала дозвіл ввести війська в Україну. Це значить, що вводяться всі структури, які передують вторгненню, - розвідка, сили спецоперацій, "зелені чоловічки". Те, що робить Росія, аж ніяк не свідчить, що вона готова йти на розв'язання ситуації", - додав Марчук.