РФ зможе повернутися до G8 лише після врегулювання конфлікту на Донбасі, – посол Італії

Посол Італії в Україні Давиде Ла Чечиліа не бачить можливості повернення Росії до "Великої вісімки" до мирного врегулювання конфлікту на Донбасі зі збереженням територіальної цілісності і суверенітету України.

Про це він заявив на брифінгу в четвер, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє Укрінформ.

"Стосовно повернення Росії до G8, передусім, потрібно чекати мирного вирішення конфлікту (на Донбасі. - Ред.), саме звертаючи особливу увагу на дотримання суверенітету, єдності і цілісності України. Поки конфлікт не буде вичерпано, країни ("Великої сімки") не зможуть дати якоїсь відповіді", - сказав Чечиліа.

Він додав, що питання мирного врегулювання конфлікту на Донбасі обговорюється у нормандському форматі та форматі ОБСЄ.

Посол ще раз наголосив, що поки конфлікт не буде вирішено, "альтернативних рішень (стосовно повернення Росії до G8. - Ред.) я не бачу".

Нагадаємо, міністр закордонних справ Австрії голова ОБСЄ Себастьян Курц, заявив, що ОБСЄ має намір збільшити кількість спостерігачів у складі своєї Спеціальної моніторингової місії в Україні та зміцнити її технічний потенціал, також додати години патрулювання вздовж лінії зіткнення.