СБУ затримала хакерів, яких координували з РФ

Служба безпеки України спільно з поліцією припинили протиправну діяльність угруповання "кардерів", до складу якого входили чотири мешканця Дніпропетровщини, діяльність яких координувалася з Росії.

Зловмисники отримували доступ до рахунків клієнтів іноземних та вітчизняних банківських установ та підробляли платіжні картки, повідомляється на сайті СБУ.

Потерпілими від їхньої діяльності були клієнти банків ЄС, США та України. Крім того, зловмисники отримували несанкціонований доступ до облікових записів соціальних мереж та електронних поштових скриньок, відомості з яких використовувалися для шахрайських дій.

Під час обшуків у зловмисників вилучили спеціалізоване телекомунікаційне обладнання, що використовувалось у протиправній діяльності, персональні комп’ютери та засоби зв’язку, чимало магнітних карток з даними про банківські рахунки (так званий "білий пластик"), а також шкідливе програмне забезпечення та незаконно отримані дані банківських карток.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці розшукують клієнтів банків, які постраждали від протиправної діяльності хакерів.