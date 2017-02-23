США не поновлюють з РФ військового партнерства, - Данфорд

Сполучені Штати не поновлюють військового співробітництва в оборонній сфері з Російською Федерацією та продовжують залишатися в стані військового суперництва.

Так охарактеризував голова Комітету начальників штабів ЗС США генерал Джозеф Данфорд свою недавню зустріч у Баку з начальником генштабу російських збройних сил Валерієм Герасимовим, передає Укрінформ.

"Я не називав би це співробітництвом, це не те, що ми обговорювали під час зустрічі", - зауважив американський генерал під час виступу в четвер в Інституті Брукінгса на тему "Глобальні загрози та пріоритети американської національної безпеки".

За його словами, США спостерігають за військовою активністю росіян. "Ми бачимо, як Росія проводить модернізацію у ядерній сфері, у повному спектрі морських можливостей, вдосконалює звичайну зброю, кіберможливості, а в військово-морській категорії навіть модернізацію підводного флоту",- зазначив Данфорд.

Водночас він підкреслив, що Сполучені Штати мають конкурентну перевагу перед Росією в плані можливостей звичайних озброєнь, "і я думаю, Росія усвідомлює це".

Данфорд також висловив переконання, що росіяни "шукають можливості підірвати довіру, нашу можливість виконувати зобов'язання перед союзниками в рамках НАТО, нашу згуртованість в рамках Альянсу".

Нагадаємо, що СБУ затримала хакерів, яких координували з РФ.