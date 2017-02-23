Світоліна вийшла у півфінал турніру в Дубаї

Тринадцята ракетка світу українка Еліна Світоліна успішно подолала бар’єр 1/4 фіналу змагань категорії WTA Premier "Dubai Duty Free Tennis Championships", що відбувається у Дубаї (ОАЕ), передає сайт тенісистки.

У чвертьфінальному матчі харків’янка впевнено обіграла 46-у ракетку світу Лорен Девіс з США, витративши на з’ясування переможниці лише 1 годину та 4 хвилини — 6:0, 6:4.

За вихід у фінал Світоліна посперечається з переможницею матчу (1 сіяна) Ангелік Кербер (Німеччина) — Ана Конюх (Хорватія).

Примітно, що завдяки виходу в півфінал турніру в Дубаї, в оновленому рейтингу WTA Світоліна встановить новий особистий і національний рекорд у світовій класифікації.

Зауважимо, що у разі перемоги на турнірі українка увійде в першу десятку світового рейтингу.

Нагадаємо, Світоліна стала переможницею турніру Taiwan Open.