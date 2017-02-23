У фракції БПП заявили про зникнення депутата Гончаренка

У фракції БПП повідомляють про зникнення депутата Олексія Гончаренка. Про це написав на своїй сторінці у Facebook депутат від БПП Олександр Бригінець.

"Вчора ввечері нардеп Олексій Гончаренко виїхав до Одеси на термінову зустріч. В залі його немає... Телефон не відповідає... Прокуратура, яка має більше інформації, підтверджує, що найймовірніша версія – викрадення, " – йдеться у повідомленні.

Також нардеп висловив впевненість, що "це політичний злочин".

"Вірю, що наші силовики не допустять непоправимого. Олексій, ми за тебе дуже хвилюємося!", - додав Бригінець.

Повідомлення пана Бригінця з'явилося у офіційному Twitter фракції "БПП Солідарність".

Нагадаємо, спікер парламенту Андрій Парубій оголосив про виключення нардепа Андрія Артеменка з фракції Радикальної партії.