У Києві залишилось 29 радянських пам'ятників, - В'ятрович

Наразі у столиці України є ще 29 радянських пам'ятників, від яких треба позбутися згідно із законом щодо декомунізації.

Про це заявив очільник Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович, повідомляє "44.ua".

"Інститут оцінює процес демонтажу пам'ятників і пам'ятних знаків у Києві як незавершений. Станом на 20 лютого 2017 року Києві досі не демонтовано 11 пам'ятників і 18 пам'ятних знаків", - наголосив він.

За словами В'ятровича, до цього списку відносяться статуя Миколі Щорсу, скульптурна композиція "Екіпажу бронепоїзда "Таращанець", бюст Карла Маркса на території фабрики "Roshen", а також скульптура і меморіальна дошка Володимиру Леніну. Також ще один бюст Леніна знаходиться й на станції метро "Театральна".

Також необхідно позбутися від барельєфів більшовицьким вождям на станції метро "Вокзальна".