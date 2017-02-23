Найглибші протиріччя між людьми обумовлені їх розумінням свободи.
Карл Ясперс, німецький філософ, психолог

У Німеччині арештували підозрюваного в підготовці теракту

23 лютого, 2017 - 16:14
Фото Reuters

Поліція Нижньої Саксонії затримала 26-річного чоловіка, якого підозрюють у підготовці теракту проти поліцейських або військових, повідомляє Spiegel Online.

Затриманого німця звинувачують у підготовці серйозного насильницького акту, який загрожує державі.

У його помешканні в Нортгаймі поліція виявила матеріали для виготовлення вибухівки.

Чоловік, який є салафітом – прибічником вкрай консервативного тлумачення Корану, нібито мав намір заманити в пастку поліцейських чи військових і підірвати вибухівку.

Підозрюваного було затримано ще в середу, пізніше суд дав дозвіл на його арешт.

Наразі проводиться розслідування щодо його причетності до інших злочинів.

Нагадаємо, що уряд Німеччини планує збільшувати витрати на оборону, як того вимагають союзницькі зобов'язання щодо НАТО.

Джерело: День
Новини партнерів
Loading...